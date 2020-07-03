02 июля 2020
01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в Пермском крае к 3 июля. Губернатор встретился с обманутыми дольщиками, в Прикамье разрешили речные круизы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь, мост, река кама, пароход
В Пермском крае разрешены круизы за пределы Прикамья Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Глава края Дмитрий Махонин провел встречу с дольщиками, в регионе разрешены речные круизы, реанимацию закрыли на карантин, пациентов с легкой формой коронавируса решили не госпитализировать. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор края встретился с обманутыми дольщиками

  • Глава региона Дмитрий Махонин провел встречу с дольщиками из домов на улицах Челюскинцев и Декабристов в Перми.
  • По итогам встречи из краевого бюджета выделят 115 млн рублей, чтобы закрыть долги дольщиков дома на Челюскинцев.
  • На сегодняшний день в Пермском крае 58 проблемных домов, завершения строительства которых ожидают 4 557 потерпевших граждан.

В Пермском крае разрешили речные круизы

  • Оперштаб края со 2 июля разрешил жителям Пермского края речные круизы за пределы Прикамья.
  • Это разрешение не действует на речные плавания в пределах региона.
  • Все участники круиза каждый день обязаны измерять температуру, пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты

Реанимацию пермской больницы закрыли на карантин

  • Реанимационное отделение краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19.
  • У одного из пациентов был обнаружен коронавирус. У всех людей, с которыми контактировал заболевший, взяты тесты на инфекцию.

В Прикамье прекратили принимать «легких» пациентов с коронавирусом

  • Минздрав Пермского края отказывает в госпитализации пациентам с поражением легких менее 25%.
  • Теперь после подтверждения диагноза «коронавирус» в легкой форме пациентов отправляют на амбулаторное лечение на дому.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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