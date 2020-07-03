В Пермском крае разрешены круизы за пределы Прикамья
Глава края Дмитрий Махонин провел встречу с дольщиками, в регионе разрешены речные круизы, реанимацию закрыли на карантин, пациентов с легкой формой коронавируса решили не госпитализировать. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор края встретился с обманутыми дольщиками
- Глава региона Дмитрий Махонин провел встречу с дольщиками из домов на улицах Челюскинцев и Декабристов в Перми.
- По итогам встречи из краевого бюджета выделят 115 млн рублей, чтобы закрыть долги дольщиков дома на Челюскинцев.
- На сегодняшний день в Пермском крае 58 проблемных домов, завершения строительства которых ожидают 4 557 потерпевших граждан.
В Пермском крае разрешили речные круизы
- Оперштаб края со 2 июля разрешил жителям Пермского края речные круизы за пределы Прикамья.
- Это разрешение не действует на речные плавания в пределах региона.
- Все участники круиза каждый день обязаны измерять температуру, пользоваться антисептиками и средствами индивидуальной защиты
Реанимацию пермской больницы закрыли на карантин
- Реанимационное отделение краевой больницы закрыли на обсервацию из-за COVID-19.
- У одного из пациентов был обнаружен коронавирус. У всех людей, с которыми контактировал заболевший, взяты тесты на инфекцию.
В Прикамье прекратили принимать «легких» пациентов с коронавирусом
- Минздрав Пермского края отказывает в госпитализации пациентам с поражением легких менее 25%.
- Теперь после подтверждения диагноза «коронавирус» в легкой форме пациентов отправляют на амбулаторное лечение на дому.
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