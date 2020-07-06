Охранники челябинского бара создали преступную группировку

Состоятельных клиентов бара в Ленинском районе выслеживали и встречали на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Охранники бара «Шейкер» в Челябинске поставили на поток нападения и грабежи его посетителей. За это им придется провести от 10 до 15 лет в колонии строгого режима, сообщили URA.RU в региональной прокуратуре.

Банду организовал контролер (охранник) заведения рецидивист Алексей Нестеров. Он предложил трем коллегам грабить состоятельных посетителей бара. Когда те покидали заведение, их уже поджидали разбойники из охраны с аэрозольными баллончиками и электрошокерами. Следователям удалось установить 12 потерпевших, лишившихся в ходе нападений золотых украшений, часов, смартфонов и прочих гаджетов, а также денег.

Вещи налетчики сдавали в ломбарды, а выручку делили. В общей сложности суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 352 тысячи рублей.

«Один из членов организованной преступной группы уже осужден на шесть лет колонии строгого режима. Главарь 6 июля приговорен к 15 годам лишения свободы, его соучастники Владимир Афанасьев и Александр Гапонов к 13 и 10 годам — все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима, — пояснили в надзорном ведомстве. — Каждому из них придется заплатить по полмиллиона рублей штрафа».