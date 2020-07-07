Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 8 июля приедет в Пермь
Пермь посетит глава Роскосмоса, край готовится к ослаблению карантина, умерла пострадавшая от пожара 11-летней давности, от коронавируса умер хирург. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:
Глава Роскосмоса посетит Пермь
- Руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 8 июля посетит Пермь с официальным визитом.
- Целью поездки является НПО «Искра», где выполняется гособоронзаказ.
Роспотребнадзор готовит регион к ослаблению карантина
- Роспотребнадзор края опубликовал список разрешенных действий на территории Прикамья.
- Ограничительные меры в Пермском крае продолжат действовать до 14 июля.
В Перми от коронавируса умер хирург
- Хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, у которого был выявлен коронавирус, скончался 6 июля.
- Алексей Сятчихин 30 лет проработал в сердечно-сосудистом отделении МСЧ №4.
Скончалась 157-я пострадавшая от пожара в «Хромой лошади»
- Пострадавшая в результате пожара в ресторане «Хромая лошадь» Ирина Пекарская скончалась в больнице Березников. Последние 11 лет пермячка была прикована к постели — во время пожара она получила тяжелую травму и все это время находилась в больнице.
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