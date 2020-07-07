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Самое актуальное в Пермском крае на 7 июля. Дмитрий Рогозин приедет в Пермь, от коронавируса скончался хирург

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 8 июля приедет в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермь посетит глава Роскосмоса, край готовится к ослаблению карантина, умерла пострадавшая от пожара 11-летней давности, от коронавируса умер хирург. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 7 июля — в обзоре URA.RU:

Глава Роскосмоса посетит Пермь

  • Руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 8 июля посетит Пермь с официальным визитом.
  • Целью поездки является НПО «Искра», где выполняется гособоронзаказ.

Роспотребнадзор готовит регион к ослаблению карантина

  • Роспотребнадзор края опубликовал список разрешенных действий на территории Прикамья.
  • Ограничительные меры в Пермском крае продолжат действовать до 14 июля.

В Перми от коронавируса умер хирург

  • Хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, у которого был выявлен коронавирус, скончался 6 июля.
  • Алексей Сятчихин 30 лет проработал в сердечно-сосудистом отделении МСЧ №4.

Скончалась 157-я пострадавшая от пожара в «Хромой лошади»

  • Пострадавшая в результате пожара в ресторане «Хромая лошадь» Ирина Пекарская скончалась в больнице Березников. Последние 11 лет пермячка была прикована к постели — во время пожара она получила тяжелую травму и все это время находилась в больнице.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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