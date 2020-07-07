Кафе «Гюмри» попадается на работе во время карантина второй раз за полтора месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Сургуте кафе «Гюмри», где в мае тайную вечеринку устроила группа полицейских, вновь попалось на работе во время карантина. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводил рейд вместе с полицией по соблюдению режима самоизоляции. В ходе него выяснилось, что знаменитое уже кафе „Гюмри“ вновь было открыто для посетителей. На этот раз там находилось порядка восьми человек, в самом кафе был накрыт банкетный стол», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на владельца заведения был составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Его санкции предусматривают штраф до миллиона рублей. «Причем, за вечеринку полицейских там был наложена аналогичное наказание. Но оно до сих пор не рассмотрено в суде», — добавил собеседник URA.RU.

В сургутском оперштабе подтвердили проведение рейда и заявили, что в общей сложности было проверено 15 объектов, 14 граждан было привлечено к административной ответственности. Связаться с руководством «Гюмри» на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая сотрудники сургутского отдела полиции №3 отмечали в «Гюмри» повышение по службе. После того, как об этом стало известно, их уволили по результатам служебной проверки. В Югре из-за коронавируса действует режим самоизоляции, который запрещает работу заведений общепита.