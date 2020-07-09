08 июля 2020
07 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 9 июля. Вместо продуктов школьникам будут выплачивать компенсации, мэр Губкинского заболел COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Красноярска, продуктовый магазин, кошелек, деньги в кошельке, деньги, цены на продукты, стоимость, покупательская способность
Родители школьников смогут получать деньги вместо продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продуктовые наборы для школьников заменят деньгами, семьям-долгожителям выплатят премии, мэр Губкинского заразился коронавирусом, больницы отказались от приема плановых пациентов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Школьники могут получать денежную компенсацию

  • Родители детей, которые учатся на дому, вместо положенных продуктовых наборов смогут получать денежную компенсацию.
  • К такому решению пришла прокуратура ЯНАО после рассмотрения обращение матери ребенка-инвалида.

Крепкие ямальские семьи смогут рассчитывать на премию

  • Жители Ямала, прожившие в браке не менее 50-ти лет, смогут претендовать на социальную выплату от местных властей. Такую инициативу озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
  • Претендовать на премию смогут юбиляры, которые уже к 2020 году прожили в браке минимум 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.

Больницы региона отказываются от планового приема пациентов

  • Медучреждения Ямала прекращают принимать плановых больных в связи с карантином и неблагоприятной эпидобстановкой в округе.
  • Минздрав региона готовит список учреждений, которые смогут оказывать экстренную помощь пациентам.

Мэр Губкинского госпитализирован с коронавирусом

  • Глава Губкинского Андрей Гаранин находится на лечении в больнице Ноябрьска с осложненным коронавирусом.
  • Несмотря на госпитализацию, градоначальник продолжает работать удаленно.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...