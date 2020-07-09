Родители школьников смогут получать деньги вместо продуктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продуктовые наборы для школьников заменят деньгами, семьям-долгожителям выплатят премии, мэр Губкинского заразился коронавирусом, больницы отказались от приема плановых пациентов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Школьники могут получать денежную компенсацию

Родители детей, которые учатся на дому, вместо положенных продуктовых наборов смогут получать денежную компенсацию.

К такому решению пришла прокуратура ЯНАО после рассмотрения обращение матери ребенка-инвалида.

Крепкие ямальские семьи смогут рассчитывать на премию

Жители Ямала, прожившие в браке не менее 50-ти лет, смогут претендовать на социальную выплату от местных властей. Такую инициативу озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Претендовать на премию смогут юбиляры, которые уже к 2020 году прожили в браке минимум 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.

Больницы региона отказываются от планового приема пациентов

Медучреждения Ямала прекращают принимать плановых больных в связи с карантином и неблагоприятной эпидобстановкой в округе.

Минздрав региона готовит список учреждений, которые смогут оказывать экстренную помощь пациентам.

Мэр Губкинского госпитализирован с коронавирусом

Глава Губкинского Андрей Гаранин находится на лечении в больнице Ноябрьска с осложненным коронавирусом.

Несмотря на госпитализацию, градоначальник продолжает работать удаленно.