Родители школьников смогут получать деньги вместо продуктов
Продуктовые наборы для школьников заменят деньгами, семьям-долгожителям выплатят премии, мэр Губкинского заразился коронавирусом, больницы отказались от приема плановых пациентов. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
Школьники могут получать денежную компенсацию
- Родители детей, которые учатся на дому, вместо положенных продуктовых наборов смогут получать денежную компенсацию.
- К такому решению пришла прокуратура ЯНАО после рассмотрения обращение матери ребенка-инвалида.
Крепкие ямальские семьи смогут рассчитывать на премию
- Жители Ямала, прожившие в браке не менее 50-ти лет, смогут претендовать на социальную выплату от местных властей. Такую инициативу озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
- Претендовать на премию смогут юбиляры, которые уже к 2020 году прожили в браке минимум 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.
Больницы региона отказываются от планового приема пациентов
- Медучреждения Ямала прекращают принимать плановых больных в связи с карантином и неблагоприятной эпидобстановкой в округе.
- Минздрав региона готовит список учреждений, которые смогут оказывать экстренную помощь пациентам.
Мэр Губкинского госпитализирован с коронавирусом
- Глава Губкинского Андрей Гаранин находится на лечении в больнице Ноябрьска с осложненным коронавирусом.
- Несмотря на госпитализацию, градоначальник продолжает работать удаленно.
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