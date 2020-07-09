Мазутное озеро тянется к реке Тавда Фото: скриншот с видео

В городе Тавде (Свердловская область) на территории бывшего гидролизного завода обнаружено целое мазутное озеро. Об этом URA.RU сообщили читатели из Тавды.

«На территории бывшей ТЭЦ на заброшенном гидролизном заводе находились цистерны для хранения мазута. Местный предприниматель Юрий Казаков распилил цистерны на металл, не слив предварительно так называемый „мертвый остаток“ мазута. В итоге топливо растеклось по территории. Глубина мазутного озера местами достигает двух метров, в ширину порядка 100 метров, в длину не меньше, разлив тянется в сторону реки Тавда», — рассказал читатель URA.RU.

Редакция URA.RU связалась Юрием Казаковым, который подтвердил, что действительно распилил те цистерны. «Я там не хозяин, бригада пилила по заданию уралмашевцев, бывших владельцев завода. Срезали цистерны, а мазут остался, куда он денется. А то, что он вытек, так там ничего страшного. Что опасного? Виноваты не мы, а государство, которое позволило все резать. Мясокомбинат, второй мясокомбинат, механический завод — все заводы в Тавде уничтожили», — заявил URA.RU Юрий Казаков.

Глава города Виктор Лачимов сказал URA.RU, что не знает о разливе мазута на гидролизном заводе. «Первый раз слышу об этом, будем выяснять. У нас есть разлив мазута на бывшем лесозаводе. Там на ликвидацию требуется девять миллионов рублей, и это только проект. А потом заключать контракт, грязную почву вывозить, новую завозить, определять глубину загрязнения — это все много миллионов, очень дорого. Раньше надо было государству думать, а не давать резать заводы», — говорит Виктор Лачимов.

«Тавдинская городская прокуратура в 2019 году направила иск в суд к администрации муниципалитета о ликвидации нецанкционированного размещения нефтепродуктов. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, установив срок муниципалитету для добровольного исполнения решения суда — до 1 сентября 2021 года. По информации об аналогичном размещении нефтепродуктов на территории бывшего гидролизного завода прокуратура организовала проверку», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее URA.RU писало об аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля»). Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз.