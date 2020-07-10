«Коммерсант»: в деле Хачатурян произошел неожиданный поворот

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Тело бизнесмена Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями, как напоминает RT , было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года. Позже его дочери Мария, Кристина и Ангелина признались в убийстве отца, а во время расследования дела стало известно, что погибший долгое время издевался над сестрами. Речь шла о систематическом домашнем насилии.

Дело в том, что ранее господин Гринь уже направлял это дело на дополнительное расследование, предписав следователям квалифицировать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны. 30 июня материалы расследования снова поступили в Генеральную прокуратуру РФ. Потерпевшие и их адвокат опасаются, что если решение будет принимать Гринь, то дело может быть вновь возвращено следствию. В данном случае, отмечают в своем обращении потерпевшие и их адвокат, они считают, что замгенпрокурора «заинтересован в исходе данного уголовного дела» и подлежит отводу на основании ч. 2 ст. 61 УПК РФ.

«Неожиданный поворот произошел на финальном этапе расследования уголовного дела сестер Хачатурян […]проходящие потерпевшими по делу обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой поручить вопрос утверждения заключения не заместителю главы надзорного ведомства Виктору Гриню, а кому-либо другому», — сообщает «Коммерсант».

Генпрокурора РФ Игоря Краснова просят поручить вопрос утверждения заключения по делу сестер Хачатурян кому-либо другому вместо замглавы надзорного ведомства Виктора Гриня. Заявление на имя генпрокурора направили родственники Михаила Хачатуряна, проходящие по делу потерпевшими, и их адвокат Георгий Чугуашвили.

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