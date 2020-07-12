11 июля 2020
10 июля 2020

Под Челябинском люди в аномальную жару сидят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Копейска уже написали жалобы в администрацию города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Копейска в Челябинской области остались без воды в жару. Горожане жалуются, что даже после заявки в МУП «Горводоканал-Копейск» на подвоз воды, ее так и не доставили.

«Горводоканал обманывает, воды обещанной до 12:00 не подвезли!» — написал один из подписчиков паблика «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте». Другие сообщают, что у них нет воды уже четыре дня. Некоторые жители уже написали жалобу в администрацию Копейска.

В МУП «Горводоканал-Копейск» не ответили на звонок URA.RU. Также не подняли трубку в администрации города и в пресс-службе регионального МЧС.

По данным GISMETEO, в Копейске сегодня ожидается до +30 градусов по Цельсию. На протяжении всей следующей недели температура днем также будет подниматься выше 30 градусов, прогнозируют метеорологи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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