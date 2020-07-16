Крупный район Екатеринбурга остался без света

Электричество отключили в районе Южного автовокзала — на улицах Щорса, Чапаева, Белинского
Из-за аварии в Екатеринбурге без электричества осталась часть жителей района Южного автовокзала. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Электричества нет во всем районе», — рассказали жители дома по адресу: ул. 8 Марта, 129. Как пояснили агентству в управляющей компании «Стандарт», которая обслуживает здание, без света остались дома на улицах Щорса, Чапаева, Белинского.
Причины аварии неизвестны. УК обещает устранить ее в течение 2-3 часов.
В последний раз подобное отключение в этом районе было 29 января. Тогда причиной стало технологическое нарушение в распределительной сети.
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