15 июля 2020

Крупный район Екатеринбурга остался без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, энергетики, столб, электричество
Электричество отключили в районе Южного автовокзала — на улицах Щорса, Чапаева, Белинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за аварии в Екатеринбурге без электричества осталась часть жителей района Южного автовокзала. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Электричества нет во всем районе», — рассказали жители дома по адресу: ул. 8 Марта, 129. Как пояснили агентству в управляющей компании «Стандарт», которая обслуживает здание, без света остались дома на улицах Щорса, Чапаева, Белинского.

Причины аварии неизвестны. УК обещает устранить ее в течение 2-3 часов.

В последний раз подобное отключение в этом районе было 29 января. Тогда причиной стало технологическое нарушение в распределительной сети.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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