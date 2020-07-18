Продюсер Пригожин пожаловался на угрозы

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему угрожают представители фирмы, которые отсудили у его экс-супруги Елены дорогую квартиру. Он отметил, что ему удалось записать их на видео для правоохранительных органов.
«Люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на интервью Пригожина в издании WomanHit.ru. Он подчеркнул, что злоумышленники настоятельно ему порекомендовали не лезть в это дело.
По словам продюсера, ничего не проходит безнаказанно и преступники должны сидеть в тюрьме. Пригожин отметил, что записал угрозы на пленку и обязательно навестит людей, отсудивших квартиру у его экс-супруги, в тюремной камере.
Бывшую жену Пригожина выселили из собственной квартиры. Женщина потеряла недвижимость на 100 миллионов рублей из-за долга перед компанией «Бенефит», которая выдает микрозаймы. Сумма задолженности составила 4 миллиона рублей. Продюсер считает, что микрофинансовую организацию крышуют серьезные люди, передает агентство Nation News. По словам Пригожина, его помощь первой экс-супруге всегда воспринималась как «доильный аппарат» и он удивлен, как она смогла потерять недвижимость на столь высокую сумму.
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