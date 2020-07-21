Средства пойдут на развитие избирательных округов, от которых избрались депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатам свердловского заксобрания выдадут 90 миллионов рублей из областной казны на расходы по развитию своих избирательных округов. С соответствующей инициативой обратился к губернатору Евгению Куйвашеву депутат Евгений Зяблицев.

«Евгений Владимирович, вы единственный губернатор, который помогал депутатам решать проблемы в своих округах, в том числе, через так называемый „депутатский миллион“. Я понимаю, пандемия. Но жизнь продолжается. Вот допустим, у меня животные в [Екатеринбургском] зоопарке голодают, нужны деньги на пищеблок в одной школе и так далее. Убедительная просьба подумать. Может быть, как-то возобновить выделение депутатского миллиона?», — сказал Евгений Зяблицев.

Спикер Людмила Бабушкина напомнила, что от вышеперечисленных трат отказались решением заксобрания. Однако губернатор обратился к своему заместителю — главе минфина Галине Кулаченко с вопросом, о какой сумме идет речь. Получив ответ, что это 90 миллионов рублей, Евгений Куйвашев распорядился: «Надо выделить эти деньги, тем более что подготовка к учебному году и многие другие вопросы, которые надо решить. Надо выделить и успеть внести, чтобы они уже в сентябре смогли их тратить».

Учитывая, что в свердловском парламенте 50 депутатов, объем полученных каждым средств при условии равного распределения составит 1,8 миллиона рублей.