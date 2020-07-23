22 июля 2020

Юрист объяснил, что грозит Крашенинникову. Его спасет покаяние

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения по делу блогера Александра Устинова. Екатеринбург, арест, решетка, рука
Оппозиционер рискует провести 15 суток под арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избрание меры наказания оппозиционному политологу Федору Крашенинникову будет во многом зависеть от позиции последнего. Об этом URA.RU адвокат Сергей Колосовский.

«Если на суде он будет признавать свою вину и раскаиваться, то судья может принять решение об альтернативном наказании. Если же нет, судья вероятнее всего посчитает, что оснований для этого нет», — сказал Сергей Колосовский. По его словам, Крашенинников может не опасаться, что административное преследование перерастет в уголовное, если только он не оскорбил конкретное должностное лицо и не допустил высказываний экстремистского плана.

Как писало URA.RU, Федора Крашенинникова утром задержала полиция. Ему вменяют правонарушение по статье КоАП 20.1.4 — повторное оскорбление власти в сети Интернет. Правонарушение предусматривает штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ранее политолог уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за нецензурное высказывание в telegram-канале в адрес «путинских судей».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...