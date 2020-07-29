28 июля 2020

Свердловского депутата могут лишить мандата из-за уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, мандат депутата, красная карточка, голосование
На депутата думы Асбеста завели уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи Асбеста (Свердловская область) хотят лишить депутата гордумы Евгению Смирнову мандата из-за расследования в ее отношении уголовного дела. Об этом сообщается в представлении замглавы следственного отдела, которое было направлено в представительный орган (копия имеется в распоряжении URA.RU).

Смирновой в мае 2010 года было предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По информации следствия, преступления Смирнова совершила, занимая пост директора школы № 21 Асбеста. В этот же период она являлась депутатом гордумы.

«Предлагаю решить вопрос о снятии со Смирновой Е. П. полномочий депутата Асбестовского городского округа», — написала майор юстиции Сухарева председателю гордумы Ольге Щаповой. В беседе с URA.RU спикер гордумы Щапова уточнила, что ближайшее заседание будет перенесено из-за коронавируса на 24 сентября, но ответ следователям уже готов.

«Этот вопрос был внесен в повестку дня, но по нему другое решение, которое хотелось бы Следственному комитету. Основания для снятия полномочий депутата прописаны в нашем уставе. Да, уголовное дело заведено, но желание Следственного комитета основанием не является. Только после решения суда у думы появляется основание лишить досрочно полномочий депутата», — уточнила Щапова.

Получить оперативный комментарий у Смирновой не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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