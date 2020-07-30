Ученые рассказали, сколько коронавирус живет в воде

Вирус может сохраняться в воде до нескольких суток в зависимости от ее температуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Активность коронавируса в воде зависит от ее температуры. В среднем, в таких условиях инфекция живет около 72 часов, заявили в Роспотребнадзоре.

«Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов», — цитирует ведомство РИА «Новости». Таким образом, время инактивации вируса напрямую зависит от температуры воды.

Эксперты Роспотребнадзора установили также, что в дехлорированной воде вирус прекращает размножение. Однако его жизнеспособность остается на прежнем уровне.

Ранее ученые установили способность ультрафиолета ослаблять клетки коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Благодаря этой особенности, врачи предполагают, что вторая волна эпидемии пройдет в более легкой форме.

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