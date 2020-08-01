01 августа 2020

Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бананы, продукты, магазин, еда, прилавок
Бананы вошли в тройку самых популярных продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU

Бананы, сахар и картошка стали самыми популярными продуктами среди россиян за семь месяцев текущего года. Об этом заявили в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».

«Чаще этих продуктов покупатели приобретали только пакет для покупок», — пишет РБК. Некоторые регионы выбились из статистики. В Северо-Западном федеральном округе чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе тройку самых популярных покупок вошел майонез. Специалисты анализировали данные чеков в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка».

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и падения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Число граждан, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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