Названы самые популярные продукты у россиян на карантине

Бананы, сахар и картошка стали самыми популярными продуктами среди россиян за семь месяцев текущего года. Об этом заявили в аналитическом подразделении «ЧекСкан Research».
«Чаще этих продуктов покупатели приобретали только пакет для покупок», — пишет РБК. Некоторые регионы выбились из статистики. В Северо-Западном федеральном округе чаще всего покупали нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе тройку самых популярных покупок вошел майонез. Специалисты анализировали данные чеков в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка».
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и падения доходов россияне стали чаще покупать продукты низкого ценового сегмента. Число граждан, заинтересованных в товарах со скидками с начала пандемии, выросло на 30%.
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