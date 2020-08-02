02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Путин ликвидировал несколько свердловских судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, герб россии, суд, флаг россии, кресло судьи
Не все свердловские суды загружены работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил ряд судебных инстанций в России. Как сообщили URA.RU в Свердловском облсуде, несколько районных судов ликвидируют и на Среднем Урале.

В частности, прекратят свою деятельность Заречный, Байкаловский, Тугулымский, Новолялинский райсуды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. «Нагрузка в этих судах небольшая, их ликвидация не нарушит стабильности судебной системы региона», — отметили в областной инстанции.

Вопросы Заречного райсуда передадут в юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского — в юрисдикцию Ирбитского районного суда, Тугулымского — в юрисдикцию Талицкого районного суда, Слободо-Туринского — в юрисдикцию Туринского районного суда, Новолялинского — в юрисдикцию Верхотурского районного суда.

При этом в населенных пунктах, где упраздняют суды, сохранятся постоянные судебные присутствия. Документ также предусматривает создание постоянных судебных присутствий в составе Верхотурского, Ирбитского, Талицкого и Туринского райсудов. Штатная численность судей и работников аппаратов из упраздненных инстанций будет передана в укрупненные суды. На осуществление реформы дается год с момента опубликования указа.

В Свердловском облсуде напомнили, что аналогичное укрупнение имело место в феврале 2016 года: указом президента России были упразднены Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них были созданы Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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