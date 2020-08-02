Путин ликвидировал несколько свердловских судов

Президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил ряд судебных инстанций в России. Как сообщили URA.RU в Свердловском облсуде, несколько районных судов ликвидируют и на Среднем Урале.
В частности, прекратят свою деятельность Заречный, Байкаловский, Тугулымский, Новолялинский райсуды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы. «Нагрузка в этих судах небольшая, их ликвидация не нарушит стабильности судебной системы региона», — отметили в областной инстанции.
Вопросы Заречного райсуда передадут в юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского — в юрисдикцию Ирбитского районного суда, Тугулымского — в юрисдикцию Талицкого районного суда, Слободо-Туринского — в юрисдикцию Туринского районного суда, Новолялинского — в юрисдикцию Верхотурского районного суда.
При этом в населенных пунктах, где упраздняют суды, сохранятся постоянные судебные присутствия. Документ также предусматривает создание постоянных судебных присутствий в составе Верхотурского, Ирбитского, Талицкого и Туринского райсудов. Штатная численность судей и работников аппаратов из упраздненных инстанций будет передана в укрупненные суды. На осуществление реформы дается год с момента опубликования указа.
В Свердловском облсуде напомнили, что аналогичное укрупнение имело место в феврале 2016 года: указом президента России были упразднены Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них были созданы Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие.
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