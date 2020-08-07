07 августа 2020

Лекарство от коронавируса создадут с помощью ламы

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Разработку возможного лекарства от коронавируса инициирует Национальный институт здравоохранения в Перу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перуанские ученые разработают препарат от коронавируса на основе наноантител ламы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Перу.

«Разработку возможного лекарства от коронавируса инициирует Национальный институт здравоохранения (INS). В процессе работы предполагается использовать инновационную технологию, основанную на антителах перуанской ламы», — пишет РЕН ТВ. Планируется, что исследователи поместят в ламу вирус, полученный при посеве и инактивации в лаборатории. После этого ученые проанализируют иммунный ответ животного. Затем они возьмут образцы ее лимфоцитов и постараются выделить ген, кодирующий нанотела. Самый активный из генов будет будет выбран для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились 19 513 602 человека (+283 268 за сутки). 12 529 863 выздоровели, 723 650 погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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