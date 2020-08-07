Лекарство от коронавируса создадут с помощью ламы

Перуанские ученые разработают препарат от коронавируса на основе наноантител ламы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Перу.
«Разработку возможного лекарства от коронавируса инициирует Национальный институт здравоохранения (INS). В процессе работы предполагается использовать инновационную технологию, основанную на антителах перуанской ламы», — пишет РЕН ТВ. Планируется, что исследователи поместят в ламу вирус, полученный при посеве и инактивации в лаборатории. После этого ученые проанализируют иммунный ответ животного. Затем они возьмут образцы ее лимфоцитов и постараются выделить ген, кодирующий нанотела. Самый активный из генов будет будет выбран для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились 19 513 602 человека (+283 268 за сутки). 12 529 863 выздоровели, 723 650 погибли.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.