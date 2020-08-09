Свердловчане стали меньше умирать во время коронавируса

Статистика зафиксировала снижение смертности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на эпидемию коронавируса, жители Свердловской области реже умирали в первом полугодии 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата, опубликованные на официальном сайте.

За первые шесть месяцев 2020 года в Свердловской области умерло 29 146 человек. Это на 313 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года (29 460), сообщили в Свердловскстате. Однако не исключено, что тенденция изменится с июля 2020 года. Эти данные на сайте пока недоступны.

Согласно официальной статистике регионального штаба по борьбе с коронавирусом, на 1 июня было 29 человек, умерших с диагнозом COVID-19. К 1 июля их число выросло до 101 человека, еще через месяц было зафиксировано уже 276 погибших из числа заразившихся коронавирусом. В настоящий момент сообщается о 337 умерших.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начали скрывать статистическую информацию, касающуюся смертности населения на фоне эпидемии коронавируса. Управление ЗАГС по Свердловской области отредактировало раздел «Статистические данные» на официальном сайте. Оттуда исчезли данные о числе зарегистрированных смертей, которые до последнего времени ежемесячно появлялись на сайте.