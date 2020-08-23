Число заболевших по-прежнему выше сотни ежедневно Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 24 августа отмечено снижение числа новых заболевших после небольшого увеличения в минувшие выходные. За сутки COVID-19 заразилось 127 жителей области, 56 из них — в Екатеринбурге. Данными о коронавирусной статистике поделились в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. В воскресенье было выявлено 129 заболевших.

Также снизилось число больных, которые тяжело переносят заражение вирусом. «Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 76 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Число госпитализированных пациентов достигло 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 62 человека, всего в области выписано 19 568.

Также сообщается о шести погибших больных с коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 24 482.

С 18 августа свердловские власти позволили открыться детским садам, ресторанам и барам в области. Ограничения также сняты с баз отдыха и санаториев, разрешена работа спортивных школ и групповые экскурсии (до 20 человек) по выставкам. По-прежнему действует режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и уральцев с хроническими заболеваниями.