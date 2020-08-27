Текслер выбрал главу новой структуры челябинского правительства

Челябинский губернатор назначил главой управления молодежной политики 32-летнюю Светлану Каллимулину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Начальником Главного управления молодежной политики Челябинской области (ГУМП) стала Светлана Калимуллина. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Открытый конкурс на должность руководителя ГУМП стартовал 7 июля. Заявки подали 25 кандидатов, из них во второй тур прошли 16. Светлана Калимуллина показала лучший результат в ходе очного тура конкурса и собеседований с отборочной комиссией», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Она приступит к своим обязанностям после того, как пройдет все положенные проверки.

Светлане Калимуллиной 32 года, она уроженка города Кыштыма. Окончила Челябинский педагогический университет, до выигранного конкурса возглавляла региональную общественную организацию «Российский Союз Молодежи», была заместителем гендиректора фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Принять участие в конкурсе предлагали также руководителю областного штаба стройотрядов Юрию Болдыреву, но он отказался переходить на госслужбу. ГУМП был ликвидирован в 2016 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском, полномочия управления передали министерству образования региона.