В Свердловской области ждут всплеск заболеваний после 1 сентября

Школьники могут заболеть и заразить родных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области ждут резкого роста заболеваний, вызванных гриппом и ОРВИ после начала занятий в школах. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к медицинским кругам Екатеринбурга.

«С содроганием ждем начала учебы, это всегда сопровождается ростом числа больных детей, которые к тому же несут заразу в семью», — прокомментировал источник. Он обратил внимание на то, что дети часто бессимптомно переносят коронавирус и могут представлять опасность для пожилых родственников.

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге был превышен на 39% еще в первой половине августа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 20 дней августа в области гриппом и ОРВИ заболело почти 38 тысяч человек (как уточнили в пресс-службе ведомства, в показатель не входят заболевшие коронавирусом). Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Екатеринбурге, при этом самый большой показатель — среди детей до 7 лет. Сопоставить данные по заболеваемости простудными заболеваниями в прошлые годы невозможно, поскольку, как пояснили в ведомстве, ранее число заболевших летом не считали.

Ожидается, что школьники Свердловской области начнут очную учебу с 1 сентября. Занятия в школах будут приходить со строим соблюдением санитарных норм.