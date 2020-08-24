Свердловский губернатор испытает на себе вакцину от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен поставить себе вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в Instagram после возвращения из отпуска.
«Я сам обязательно поставлю прививку и от гриппа — в самое ближайшее время, и от коронавируса — когда это будет возможно. Советую и вам поступить также — это не просто мое мнение, а однозначная позиция свердловских врачей, с которыми мы подробно обсуждали вакцинацию», — написал глава региона.
Куйвашев отметил, что рекомендация поставить прививку касается, в первую очередь, жителей Екатеринбурга и городов-спутников: Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Березовского.
В Свердловскую область уже поступила первая партия вакцин против гриппа. Всего свердловские власти планируют привить не менее 60% населения.
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