27 августа 2020

В России хотят отдавать бедным почти просроченные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, тележка с продуктами, продукты питания, благотворительная тележка, продуктовый набор
Многие магазины уже используют международный опыт Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российским магазинам следует перенять международную практику передачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим. Об этом заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Мы тут не первооткрыватели, есть работающие практики в мире, и надо адаптировать их для нас», — цитирует Чупшеву ТАСС. По ее словам, в мире многие торговые сети перераспределяют продукты с истекающим сроком годности по некоммерческим организациям и фондам, которые, в свою очередь, помогают малоимущим. Российским магазинам стоит перенять данный формат.

Чупшева подчеркнула, что в России также есть подобные некоммерческие организации, занимающиеся продуктами питания. Поэтому нужно выстроить с ними механизм работы, чтобы избежать возможного мошенничества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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