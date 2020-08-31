Кинолог, бесплатно тренировавший собак, стал жертвой мошенника

Кинолог на пенсии из подмосковной Лобни Владимир Горынин, бесплатно оказывающий услуги по дрессировке собак, стал жертвой мошенника. Малознакомый мужчина втерся к пенсионеру и хозяевам собак в доверие, собрал деньги на строительство специальной тренировочной вышки и исчез.
«Активисты своими силами привели в порядок запустелую площадку: починили тренажеры, построили новые препятствия. Но некоторое время назад к группе присоединился Александр с двумя собаками», — сообщает портал «Подмосковье сегодня». Мужчина стал постоянным участником тренировок, втерся ко всем в доверие и предложил начать сбор денег на специальную вышку для собак.
По окончании сбора денег, Александра попросили предоставить отчет по расходованию средств. Он расписал в разы завышенные суммы. Например, стоимость одной банки краски завысил в десять раз. Также завышались цены и на другие материалы. Затем мужчина просто перестал брать трубки на звонки собаководов и исчез.
После исчезновения мошенника, многие городские паблики обвинили в случившемся самого кинолога. Сообщается, что с фейковых аккаунтов в адрес Горынина неоднократно высказывались угрозы. На сторону пенсионера встали его ученики, которые в настоящее время готовят коллективное заявление в полицию.
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