Кинолог, бесплатно тренировавший собак, стал жертвой мошенника

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Центр кинологической службы. Курган, кинолог, служебная собака, кинологическая служба, немецкая овчарка
Пенсионер около 30 лет проработал кинологом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кинолог на пенсии из подмосковной Лобни Владимир Горынин, бесплатно оказывающий услуги по дрессировке собак, стал жертвой мошенника. Малознакомый мужчина втерся к пенсионеру и хозяевам собак в доверие, собрал деньги на строительство специальной тренировочной вышки и исчез.

«Активисты своими силами привели в порядок запустелую площадку: починили тренажеры, построили новые препятствия. Но некоторое время назад к группе присоединился Александр с двумя собаками», — сообщает портал «Подмосковье сегодня». Мужчина стал постоянным участником тренировок, втерся ко всем в доверие и предложил начать сбор денег на специальную вышку для собак.

По окончании сбора денег, Александра попросили предоставить отчет по расходованию средств. Он расписал в разы завышенные суммы. Например, стоимость одной банки краски завысил в десять раз. Также завышались цены и на другие материалы. Затем мужчина просто перестал брать трубки на звонки собаководов и исчез.

После исчезновения мошенника, многие городские паблики обвинили в случившемся самого кинолога. Сообщается, что с фейковых аккаунтов в адрес Горынина неоднократно высказывались угрозы. На сторону пенсионера встали его ученики, которые в настоящее время готовят коллективное заявление в полицию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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