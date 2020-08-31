Скандальная больница Екатеринбурга не открылась из-за пандемии

Екатеринбуржцы ждут новую поликлинику почти 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Открытие поликлиники ЦГКБ №1 на улице Декабристов в Екатеринбурге, которое должно было произойти во втором квартале, откладывается до конца года. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении здравоохранения.

«Проводится процесс лицензирования всех направлений медицинской деятельности, это занимает несколько месяцев. Мэр Александр Высокинский тоже просил ускорить процесс открытия, но мы не можем повлиять на работу лицензионной комиссии [минздрава Свердловской области], поэтому ждем до конца года», — рассказала агентству представитель горздрава Екатерина Макашина. Предположительно, учреждение откроется в ноябре—декабре.

По ее словам, в учреждении уже установлено все необходимое медицинское оборудование, на что из бюджета еще в начале года выделили 55,5 миллиона рублей. Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских выразил негодование по поводу очередного переноса срока открытия поликлиники.

«В прошлом году, когда тормошил нашу мэрию, меня уверяли, что подразделение примет первых пациентов во втором квартале 2020-го. Этого не произошло. Сроки опять сдвинуты. Сейчас городская администрация пишет, что ждет поставок допоборудования. Также медучреждение не получило положенную лицензию», — заявил депутат.

В самом начале пандемии в ЦГКБ №1 случился скандал с заражением десятков пациентов и сотрудников COVID-19. Эта история затормозила сроки сдачи поликлиники. Ее начали строить почти 10 лет назад. В 2013 году стройку заморозили, возобновив только в начале 2019 года. Городские власти заявляли о вводе ее в эксплуатацию в начале 2020 года, затем сроки перенесли.