В Челябинской области силовики устроили облаву на охотников

Новый охотничий сезон стал поводом для проверок со стороны силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция и Росгвардия совместно с министерством экологии Челябинской области проводят массовые рейды по выявлению нарушений правил охоты. Только за выходные выявлено 40 случаев нарушений и изъято две единицы незаконного охотничьего оружия, заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Полиция и Росгвардия дежурят даже ночью, — сообщил URA.RU читатель. — Меня самого остановили, проверили документы и содержимое багажника. Я заметил, что особое внимание уделяют внедорожникам. Машины тормозят на всех трассах».

«Многие граждане отправились поохотиться на пернатую дичь. Мы призываем охотников строго соблюдать правила охоты, а также призываем не стрелять в птиц, которые не являются охотничьими ресурсами, не могут быть использованы для приготовления пищи, — сообщил URA.RU Безруков. — За данные нарушения предусмотрено административное или уголовное наказание».

Сезон охоты на массовые виды птиц в регионе открылся 28 августа. В области насчитывается около 70 тысяч охотников. Сезон весенней охоты был отменен из-за коронавируса и теперь путевки пользуются повышенным спросом.