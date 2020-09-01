01 сентября 2020

В Челябинской области силовики устроили облаву на охотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, патроны, камуфляж
Новый охотничий сезон стал поводом для проверок со стороны силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция и Росгвардия совместно с министерством экологии Челябинской области проводят массовые рейды по выявлению нарушений правил охоты. Только за выходные выявлено 40 случаев нарушений и изъято две единицы незаконного охотничьего оружия, заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Полиция и Росгвардия дежурят даже ночью, — сообщил URA.RU читатель. — Меня самого остановили, проверили документы и содержимое багажника. Я заметил, что особое внимание уделяют внедорожникам. Машины тормозят на всех трассах».

«Многие граждане отправились поохотиться на пернатую дичь. Мы призываем охотников строго соблюдать правила охоты, а также призываем не стрелять в птиц, которые не являются охотничьими ресурсами, не могут быть использованы для приготовления пищи, — сообщил URA.RU Безруков. — За данные нарушения предусмотрено административное или уголовное наказание».

Сезон охоты на массовые виды птиц в регионе открылся 28 августа. В области насчитывается около 70 тысяч охотников. Сезон весенней охоты был отменен из-за коронавируса и теперь путевки пользуются повышенным спросом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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