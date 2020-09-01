01 сентября 2020

Власти Екатеринбурга отказались судиться с семьей Тунгусова

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Ранее суд встал на сторону семьи бывшего вице-губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга и гордума не стали обжаловать решение свердловского облсуда, в котором говорилось, что власти незаконно отказали компании «Главрынок» (среди учредителей — Павел Абсалямов, муж старшей дочери бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) в согласовании крупного строительного проекта. Речь идет о возведении в районе аэропорта Кольцово оптовой базы.

«Мотивированное решение было подготовлено 2 июля, в течение месяца ни гордума, ни администрация не обжаловали вердикт. Таким образом, решение суда вступило в силу», — рассказал источник URA.RU на строительном рынке. В пресс-службе мэрии обещали предоставить пояснение по вопросу позднее. Абсалямов на момент публикации был недоступен для комментария.

Как писало URA.RU, ООО «Главрынок» обратилась в суд с требованием признать незаконным требование о согласовании внешнего вида объектов, строящихся в градостроительной зоне Ц-4 (зона ТЦ, оптовой торговли, рынков и складов). На основании этой нормы, утвержденной гордумой в 2018 году, мэрия отказала «Главрынку» в согласовании проекта строительства большой оптовой базы на окраине Екатеринбурга.

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Предполагалось, что агрономический кластер (который может стать альтернативой овощебазе №4), расположится на участке площадью 28 га. Основным инвестором проекта выступает бизнесмен, депутат Госдумы от Свердловской области Зелимхан Муцоев, готовый вложить в стройку четыре миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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