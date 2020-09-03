Инсайд: челябинские элиты собрали на закрытую встречу

Андрей Шмидт пригрозил кадровыми выводами однопартийцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

По итогам выборов в заксобрание Челябинской области будут сделаны кадровые выводы в отношении членов «Единой России», которые во время кампании помогали кандидатам от других партий. Об этом заявил глава межмуниципального координационного совета «ЕР», спикер гордумы Андрей Шмидт на закрытом заседании этой структуры, сообщили URA.RU участники.

«На встречу приезжали [политический вице-губернатор] Анатолий Векшин и [мэр Челябинска] Наталья Котова. Обсудили выборы, мобилизацию электората. По нескольким округам есть опасения, но динамика у всех кандидатов положительная. Шмидт заявил, что в некоторых округах есть перекосы — депутаты-единороссы порой работают не на партийный результат, а на личные интересы. В этом контексте упоминался Калининский округ №12. Шмидт отметил, что никто ничего не забывает. И обещал по итогам выборов сделать кадровые выводы», — рассказали сразу несколько участников встречи.

В округе №12 баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР), Дмитрий Ларин («Справедливая Россия») и Виктор Фрицлер (КПРФ). По данным URA.RU, некоторые единороссы помогают справедливороссу. Поэтому Шмидт акцентировал внимание на этом округе.

Выборы пройдут 11—13 сентября. Предстоит избрать 30 депутатов в одномандатных округах и еще столько же — по спискам.