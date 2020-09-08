Стало известно, где России с самые высокие зарплаты. В лидерах два уральских региона

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Самые высокие зарплаты в России на Чукотке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самая высокая номинальная среднемесячная зарплата по всем обследуемым видам экономической деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) зарегистрирована на Чукотке. Там люди зарабатывают 116,5 тысяч рублей.

«На втором месте — Ямало-Ненецкий АО (113 тысяч рублей). Далее идут Москва (96,8 тысяч рублей), Магаданская область (96,6 тысяч рублей)», — говорится в расчетах RT, сделанных на основе данных Росстата. Также в десятку лидеров попал Ханты-Мансийский автономный округ (77,9 тысяч рублей). Меньше всего в первом полугодии текущего года зарабатывали в Карачаево-Черкессии (28,7 тысяч рублей), Чечне (28,9 тысяч рублей) и Дагестане (29,3 тысяч рублей).

Больше всего вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей размещают в регионах Крайнего Севера. На Чукотке такие заработки предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%. Зарплаты российских бюджетников проиндексируют с 1 октября на 3%, передает «Федеральная служба новостей». Повышение коснется федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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