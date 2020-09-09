Сотни пермяков лишились возможности выбрать губернатора

Проголосовать в «ковидных» отделениях пермских больниц не получится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пациенты, которые проходят лечение от коронавируса в стационарах, не смогут принять участие в голосовании по выбору губернатора Пермского края. Об этом URA.RU сообщили в краевой больнице им. Вагнера в Березниках.

«Принять участие в голосовании смогут пациенты и сотрудники учреждения, находящиеся на смене, и подавшие заявления о включении в списки для голосования до 10 сентября. „Передвижной“ пункт для голосования в обсервационных отделениях больницы и отделениях, где лечатся пациенты с COVID-19, не предусмотрен», — пояснила пресс-служба больницы.

В краевом минздраве считают, что проводить голосование в «ковидных» отделениях опасно. Пациенты, которые лечатся в стационарах, «могут проголосовать только дистанционно через портал „Госуслуги“». По данным минздрава, сейчас лечение от коронавируса в стационарах больниц проходят 883 человека.

В избиркоме Пермского края опровергают информацию о возможности проголосовать в больницах дистанционно. Электронное голосование сейчас проходит тестирование, применять его 13 сентября в регионе не планируется, указано на сайте крайизбиркома.

Решение о возможности выхода членов участковых избирательных комиссий (УИК) для проведения голосования в обсерваторах, принимает Роспотребнадзор. «Для того, чтобы лечащийся от коронавируса гражданин мог проголосовать в больнице, ему необходимо направить в УИК соответствующее заявление. Ни одного подобного заявления по данным на 10 сентября в комиссии не поступало», — пояснил агентству член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев.

Пермский юрист Иван Вшивцев не дал однозначного ответа, нарушается ли в данном случае право граждан на участие в выборах. «С одной стороны, есть право избирателя голосовать в больнице. С другой — члены УИК, пришедшие в больницу, могут сами заразиться коронавирусом, и заразить других. Это может послужить основанием для уголовного разбирательства», — отметил юрист.