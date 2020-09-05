05 сентября 2020
04 сентября 2020

Внучка Аристова сыграла свадьбу в кругу звезд. Самое дорогое торжество в истории Челябинска. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал был оформлен роскошно Фото: samokhingwed, Instagram

Челябинский олигарх Александр Аристов устроил своей внучке Елизавете самую дорогую свадьбу в регионе. На торжестве выступали российские звезды, а вечер завершился грандиозным салютом.

Праздник прошел в субботу, 5 сентября, в парк-отеле «Березка». Торжество провели юморист Сергей Светлаков и телеведущая Алла Михеева, также перед молодоженами выступали Филипп Киркоров и Вера Брежнева.

По подсчетам портала 74.ru, это была самая дорогая свадьба в истории Челябинска: только приглашенные звезды обошлись уральскому олигарху в сумму не менее 200 тысяч евро (17,8 миллиона рублей). Сколько было потрачено на аренду отеля, оформление зала в нежно-розовом цвете, еду и элитный алкоголь, издание не уточняет. Праздник завершился 10-минутным салютом над озером Смолино, который могли видеть жители Ленинского района.

Семья Аристовых — совладельцы агрохолдинга «Ариант»: одного из самых влиятельных предприятий в Челябинской области. В конце августа Аристовы вышли из состава учредителей «Урало-Сибирской металлургической компании» — главного актива семьи бизнесменов.

Внучка олигарха Аристова Елизавета
lenakorobovahairstylist, instagram
Для молодоженов и гостей выступала Вера Брежнева
lenakorobovahairstylist, instagram
…и Филипп Киркоров
lenakorobovahairstylist, instagram
Торжество вели Сергей Светлаков и Алла Михеева
lenakorobovahairstylist, instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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