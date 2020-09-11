В правительстве не поддержали идею двойных ценников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, продукты, выбор, алкоголь, еда, магазин магнит
Власти посчитали, что такое нововведение может запутать покупателей Фото: Илья Московец © URA.RU

Двойные ценники с указанием дополнительной информации могут привести к путанице. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

«Это может создать неудобства для покупателей», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости». Таким образом, Минпромторг отверг инициативу Союза потребителей РФ.

Ранее Союз направил в ведомство предложение обязать все магазины указывать на ценниках, помимо стоимости за единицу товара, вес или объем продукта. По мнению авторов инициативы, таким образом будет пресечена деятельность недобросовестных производителей, занижающих вес продуктов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...