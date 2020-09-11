В правительстве не поддержали идею двойных ценников

Двойные ценники с указанием дополнительной информации могут привести к путанице. Об этом заявили в Минпромторге РФ.
«Это может создать неудобства для покупателей», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости». Таким образом, Минпромторг отверг инициативу Союза потребителей РФ.
Ранее Союз направил в ведомство предложение обязать все магазины указывать на ценниках, помимо стоимости за единицу товара, вес или объем продукта. По мнению авторов инициативы, таким образом будет пресечена деятельность недобросовестных производителей, занижающих вес продуктов.
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