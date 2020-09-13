Общественники подсчитали количество нарушений на выборах

На выборах 2020 года было зафиксировано 11 нарушений, но все они были оперативно решены, рассказала URA.RU исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова. Член Общественной палаты РФ заявила, что прошедшая кампания была «одной из самых чистых».
По словам Булгаковой, добиться позитивного результата удалось благодаря массовому обучению наблюдателей, которым занималась Общественная палата РФ. В лекциях с участием ассоциации НОМ приняло участие около 20 тысяч человек, они получили рекомендации по работе в условиях трехдневного и цифрового голосования.
«Мы четко подошли к процедуре обучения наблюдателей и видим плоды — решенных проблем на участках в три раза больше, чем нарушений. Наблюдательское сообщество сформировано в полной мере и готово к любым вызовам», — сказала Булгакова.
13 сентября в России завершился Единый день голосования, включающий в себя выборы разных уровней. Окончательные результаты голосования еще не подведены, но «Единая Россия» уже заявила об успехе в кампании.
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