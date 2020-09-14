14 сентября 2020

Новый руководитель назначен в УФСБ по Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Выходец из Воронежа стал первым замом начальника свердловской ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Первым заместителем начальника УФСБ по Свердловской области стал полковник Сергей Уйманов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

«Начальник УФСБ по Свердловской области генерал-майор Алексей Зиновьев находится в отпуске. На совещание в полпредство пришел полковник Сергей Уйманов, который назначен первым заместителем генерала и в его отсутствие руководит ведомством с приставкой и. о.», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Об Уйманове известно, что он переведен на службу в Свердловскую область по ротации из УФСБ по Воронежской области, где занимал должность начальника отдела. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области кадровые перестановки не комментируют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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