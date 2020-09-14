В Свердловской области растет число госпитализированных с COVID

Нагрузка на больницы не уменьшается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 400 пациентов госпитализировано с симптомами коронавируса, об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В сентябре подобный результат фиксируется уже третий раз (7 сентября было 417 госпитализированных, 10 сентября — 414), при этом в течение августа число госпитализированных постепенно снижалось с 485 (5 августа) до 151 (23 августа).

По данным штаба, число новых заболевших в регионе составило 124 человека за сутки, девять человек, больных коронавирусом, умерли. «Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Выписано из больниц 58 человек. Общее число выздоровевших составило 20 842 человека, заболевших — 27 172. За время эпидемии умерло 533 свердловчанина.

Число активных больных продолжает расти URA.RU