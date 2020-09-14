14 сентября 2020

В Свердловской области растет число госпитализированных с COVID

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, цгб2, хоспис цгб2, больничная койка, covid-19, covid19, коронавирус, паллиативное отделение
Нагрузка на больницы не уменьшается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 400 пациентов госпитализировано с симптомами коронавируса, об этом сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В сентябре подобный результат фиксируется уже третий раз (7 сентября было 417 госпитализированных, 10 сентября — 414), при этом в течение августа число госпитализированных постепенно снижалось с 485 (5 августа) до 151 (23 августа).

По данным штаба, число новых заболевших в регионе составило 124 человека за сутки, девять человек, больных коронавирусом, умерли. «Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Выписано из больниц 58 человек. Общее число выздоровевших составило 20 842 человека, заболевших — 27 172. За время эпидемии умерло 533 свердловчанина.

Число активных больных продолжает расти
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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