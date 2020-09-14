«ВСМПО-Ависма» в кризис отказалась от четырехдневки

На привычный режим работы будет переведено почти 60% коллектива предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Корпорация «ВСМПО-Ависма» несмотря на кризис и сокращение объема выпускаемой продукции переведет на полный рабочий день 1500 сотрудников. Об этом URA.RU сообщила директор по управлению персоналом компании Ирина Хасангатина.

«Новый цех, куда временно переведены сотрудники, позволяет сохранить персонал предприятия, обеспечив его работой, сохранить полный рабочий график и заработную плату сотрудника не ниже средней заработной платы по прежнему месту работы, сегодня это порядка 40-45 тысяч рублей», — сообщила она.

В итоге на привычный режим работы будет переведено почти 60% коллектива предприятия. «Дирекция по маркетингу провела активную работу по наполнению портфеля заказов и все дирекции по оптимизации бизнес-процессов и сокращению непроизводственных затрат», — уточнили в пресс-службе компании. Поэтапно на полный рабочий день персонал предприятия будет переводиться до конца 2020 года. Кроме того корпорация уже открыла вакансии машинистов кранов, уборщиков и охранников.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды. Выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Предприятие на треть уменьшило объем выпускаемой продукции, секвестировало все непрофильные расходы и ввела четырехдневный режим работы для части сотрудников. Чтобы обеспечить работой сотрудников, руководство корпорации создало новый цех № 52. В новое подразделение перевели 1000 работников, которые находятся под угрозой сокращения.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.