15 сентября 2020

В свердловских больницах все меньше мест для больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, медицинская маска, скорая помощь, коронавирус, ковид, водитель скорой
Растет число тех, кого поместили в больницы Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В свердловских больницах занято 62,5% коек предназначенных для лечения больных коронавирусом и внебольничными пневмониями. При этом число госпитализированных продолжает расти. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом на 16 сентября госпитализировано 416 пациентов, заболевших коронавирусом.

«Выявлено 127 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале. Состояние 68 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ», — говорится в сообщении штаба.

При этом, согласно данным мониторинга уральского полпредства, в регионе занято 2 498 коек из 3 994, предназначенных для больных коворонавирусом (данные на 14 сентября, более свежих пока не размещено). Отметим, что Свердловская область находится на втором этапе по ограничениям, связанным с коронавирусом. Условием для перехода на этот этап является в том числе наличие более 50% свободных коек.

В области за сутки зафиксировано четыре случая смеретей у больных с коронавирусом. Общее число умерших достигло 537. С начала пандемии в регионе заболело 27 299 человек, выздоровело 20 902.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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