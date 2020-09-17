В соцсетях удивлены историей о бутылке Навального. «Леху от святой воды корежит». ФОТО

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Алексей Навальный в Люблинском суде. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный вылетал из Томска в Москву, когда ему стало плохо Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Команда Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовала видео, на котором, по их словам, они собирают все вещи из номера в томском отеле, где проживал блогер Алексей Навальный. Среди предметов, упакованных в пакеты, оказалась бутылка, якобы со следами «Новичка». Вокруг видеоролика ФБК моментально вспыхнул общественный резонанс. Люди в соцсетях начали спорить о достоверности кадров и правдивости самой истории. URA.RU сделало подборку самых ярких из них.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навального госпитализировали. Блогер впал в кому. За ним отправили самолет с врачами из Германии, которые положили его в больницу «Шарите» в Берлине. Организация по запрещению химического оружия получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации Навальным, передает агентство Nation News. Сам блогер уже пришел в себя и выложил в Instagram первое фото после комы, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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