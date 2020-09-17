Команда Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовала видео, на котором, по их словам, они собирают все вещи из номера в томском отеле, где проживал блогер Алексей Навальный. Среди предметов, упакованных в пакеты, оказалась бутылка, якобы со следами «Новичка». Вокруг видеоролика ФБК моментально вспыхнул общественный резонанс. Люди в соцсетях начали спорить о достоверности кадров и правдивости самой истории. URA.RU сделало подборку самых ярких из них.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навального госпитализировали. Блогер впал в кому. За ним отправили самолет с врачами из Германии, которые положили его в больницу «Шарите» в Берлине. Организация по запрещению химического оружия получила от Германии запрос на оказание технической помощи по ситуации Навальным, передает агентство Nation News. Сам блогер уже пришел в себя и выложил в Instagram первое фото после комы, пишет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в