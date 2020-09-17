Разработчик «Новичка» оспорил историю про бутылку Навального

Если бы «Новичок» нанесли на бутылку с водой, яд бы убил Навального и всех, кто ее трогал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Бутылку воды, которую изъяли из номера блогера Алексея Навального в томском отеле, могли привезти из другого города. Так разработчик яда «Новичок» прокомментировал версию, что россиянина могли отравить через бутылку с водой.

Команда Навального ранее заявила, что сразу после сообщения о том, что блогеру стало плохо в самолете, сотрудники ФБК в Томске вернулись в номер, где он проживал. Оттуда они забрали все вещи, в том числе бутылку с водой, на которой якобы обнаружены следы «Новичка».

«Бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Навального, может быть и не из Томска, ее происхождение неизвестно», — сообщил РИА «Новости» разработчик вещества. Он также заявил, что если бы «Новичок» действительно был нанесен на бутылку в гостинице, это бы привело к его смерти и гибели всех, кто ее трогал.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где и госпитализировали блогера. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. Через несколько дней в правительстве Германии заявили, что в организме пациента нашли следы вещества из группы «Новичок». В МИД РФ считают, что ФРГ не подтверждает заявления фактами. При этом в Кремле подчеркнули, что готовы сотрудничать с Берлином, передает RT. Анализ проб, взятых у Навального, проводит организация по запрещению химического оружия, пишет «Национальная служба новостей».