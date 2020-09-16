Городским улицам в ночь на 17 сентября угрожал потоп Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Власти, представители МЧС и коммунальщики Златоуста (Челябинская область) в ночь на 17 сентября спасали город от затопления. Накануне поздно вечером уровень воды в реке Тесьме повысился до опасного и продолжал расти, сообщили URA.RU в мэрии этого челябинского города.

«За последние дни выпало осадков в несколько раз больше нормы. Вечером 16 сентября появилась угроза затопления нескольких улиц из-за повышения уровня воды в реке Тесьма. Мэр Максим Пекарский сформировал оперативный штаб, работавший всю ночь. В него также вошли сотрудники МЧС, коммунальщики. Приготовили автобусы на случай экстренной эвакуации жителей и пункт их временного размещения. Готовились укреплять берег мешками с песком, привезли помпы для откачки воды. В шесть часов утра дождь прекратился, уровень воды начал спадать. Затопления домов не допущено. Мониторинг продолжается», — сообщили URA.RU в мэрии.

В администрации Челябинска так же сообщили о том, что за двое суток на город выпала 50-дневная норма осадков. Ливневая канализация работает в штатном режиме. Однако фиксируются подтопления квартир, подъездов, чердаков в жилом фонде. Для решения этих вопросов мэрия рекомендует обращаться в свою управляющую компанию.

Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Фото: пресс-служба администрации Златоуста

Фото: пресс-служба администрации Златоуста