Челябинский губернатор вступает в новую должность

Алексей Текслер проведет партконференцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер на неделе проведет серию консультаций в рамках к областной конференции «Единой России», где его должны избрать секретарем регионального отделения. Как сообщили в пресс-службе Текслера, дата конференции уточняется. URA.RU стали известны подробности переговоров.

«На 2 октября, предварительно, назначена сама конференция, — сообщил URA.RU источник в „ЕР“. — На конференции распределят мандаты между депутатами-списочниками и назовут кандидатов на руководящие должности в новом составе заксобрания. Первая сессия ЗСО должна состояться 8 октября». От официальных комментариев в «ЕР» отказались.

По итогам выборов в заксобрание «ЕР» получила 43 мандата, из них 15 по партийным спискам. В тройку лидеров списков входили сам Текслер, спикер ЗСО прежнего созыва Владимир Мякуш и детский омбудсмен Евгения Майорова. Текслер и Майорова передадут мандаты двум единороссам, не попавшим в список из 15 кандидатов. Также, по данным URA.RU, от мандата откажется попавший в этот список Павел Киселев. Получить комментарий Киселева не удалось.

На конференции также планируется обновить состав регионального президиума партии, распределить руководящие должности в ЗСО и определиться с кандидатурой сенатора. Ожидается, что Мякуш сохранит пост председателя заксобрания, а сенатором вновь станет Олег Цепкин. «У Текслера как у секретаря президиума будет только один первый заместитель — вице-губернатор Анатолий Векшин. В президиум должны войти Майорова и гендиректор ОТВ Олег Гербер», — сообщил источник в «ЕР».

Предложение возглавить партию в Челябинске губернатору озвучил лидер «ЕР» Дмитрий Медведев. 16 сентября президиум Генсовета «ЕР» в Москве назначил Текслера и. о. секретаря регионального отделения партии.