Глава криминального синдиката из ХМАО нажил состояние на взятках

Бывший инспектор пожнадзора обвиняется в том, что заставлял коммерсантов отдавать часть прибыли Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший инспектор госпожнадзора из Сургута Александр Хохлов, придумавший схему вымогательства взяток от коммерсантов, за шесть лет разбогател на два миллиона рублей. Сейчас его обвиняют сразу по четырем статьям УК РФ. О схеме незаконного обогащения URA.RU рассказали в следственном управлении следственного комитета РФ по ХМАО.

«С 2012 по 2018 годы обвиняемый, согласно разработанной им схеме незаконного обогащения, вступил в сговор с коммерсантами, оказывающими в Сургуте услуги по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности. За указанный период обвиняемый получил в качестве взяток лично, а также на банковские карты своей супруги денежные средства в общей сумме более 2 миллионов рублей», — добавили в следкоме.

Инспектор вынуждал представителей управляющих компаний и других предприятий заключать договоры на обслуживание систем пожарной безопасности с конкретными предприятиями, руководители которых состояли с ним в сговоре. Те, в свою очередь, часть полученных от коммунальщиков денег отдавали ему. Также он обвиняется в том, что был посредником в криминальной схеме по подкупу предприятия, которое должно было отказаться от участия в аукционе, объявленном Сургутской окружной клинической больницей. Дело передано в суд.

Ранее URA.RU писало, что жена Хохлова публично жаловалась главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на применение пыток при задержании ее супруга. После общественного резонанса было возбуждено уголовное дело в отношении бойца Росгвардии.