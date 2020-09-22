Пермские власти возьмут в долг сумму, равную бюджету Перми

Средства краю нужны для покрытия издержек, связанных с пандемией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство Пермского края привлечет кредитные средства, сопоставимые с бюджетом Перми на 2020 год. Об этом на заседании профильного комитета краевого парламента заявила министр финансов Прикамья Елена Чугарина, сообщает пресс-служба законодательного собрания. По словам Чугариной, из-за пандемии, доходы краевой казны по сравнению с прошлым годом снизились на 6,6%, а расходы выросли на 29%.

«Бюджет края воспользуется кредитом коммерческих банков в размере 37 млрд. рублей. Чугарина отметила, что и до ситуации с коронавирусной инфекцией в планах [краевого минфина] было взять кредит на сумму 10 млрд рублей. Однако в случае, если Пермский край получит федеральные средства по итогам 9 месяцев, сумма может скорректироваться», — информирует пресс-служба регионального парламента.

Для сравнения — бюджет Перми на текущий год составляет 38,8 млрд. рублей. Объем выпадающих доходов по итогам года министр финансов оценила в сумму порядка 30 млрд. рублей. Основной выпадающий доход — поступления от налога на прибыль.

По прогнозам министра финансов, отрицательная динамика по налоговым поступлениям краевую казну не только сохранится, но и может ухудшиться. При этом по словам Чугариной, ни одна статья расходов не была сокращена. Незначительное секвестрование коснулось лишь расходов на содержание органов госуправления. Сэкономить удалось также на массовых мероприятиях, проведение которых в период карантина было приостановлено.