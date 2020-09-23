Раскрыты детали испытаний вакцины от коронавируса

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Пострегистрационные испытания вакцины начнутся в конце октября Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса примут участие порядка пяти тысяч человек. Из них две тысячи добровольцев получат плацебо.

«Предполагается участие пяти тысяч добровольцев. Из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо», — цитирует пресс-службу Роспотребнадзора РИА «Новости».

Финальная часть испытаний препарата от коронавируса начнется после его регистрации, предположительно в конце октября. Данные исследования предназначены для сбора расширенных данных по вакцине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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