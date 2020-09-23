Пермский филиал ВШЭ отправил часть студентов на дистанционное обучение
Власти края возьмут кредит в размере бюджета Перми — шестой пермский вуз уходит на карантин — новые остановки заменят — Центробанк подал в суд на бывшего председателя правительства региона. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:
Власти возьмут кредит в размере бюджета Перми
- Правительство края привлечет кредитные средства, сопоставимые с бюджетом Перми на 2020 год. На такой шаг пришлось идти из-за пандемии, в связи с которой доходы казны по сравнению с прошлым годом снизились на 6,6%, а расходы выросли на 29%.
Еще один вуз Перми переходит на дистант
- Пермский филиал «Высшей школы экономики» отправил часть студентов на карантин в связи со вспышкой коронавируса. В вузе заболел один сотрудник и пять студентов.
Новые остановки в Перми вновь заменят
- Новые остановки общественного транспорта в Перми заменят за счет подрядчика, который сделал их ниже, чем полагалось по техническому заданию. Ранее пермяки высмеяли их в соцсетях.
Центробанк подал иск к бывшему высокопоставленному краевому чиновнику
- Уральское управление Центробанка РФ подало судебный иск к экс-председателю правительства края Николаю Бухвалову. Учреждение требует от Бухвалова выполнить предписания банка, которые он не исполнил и уехал жить за границу.
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