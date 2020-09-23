Пермский филиал ВШЭ отправил часть студентов на дистанционное обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти края возьмут кредит в размере бюджета Перми — шестой пермский вуз уходит на карантин — новые остановки заменят — Центробанк подал в суд на бывшего председателя правительства региона. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти возьмут кредит в размере бюджета Перми

Правительство края привлечет кредитные средства, сопоставимые с бюджетом Перми на 2020 год. На такой шаг пришлось идти из-за пандемии, в связи с которой доходы казны по сравнению с прошлым годом снизились на 6,6%, а расходы выросли на 29%.

Еще один вуз Перми переходит на дистант

Пермский филиал «Высшей школы экономики» отправил часть студентов на карантин в связи со вспышкой коронавируса. В вузе заболел один сотрудник и пять студентов.

Новые остановки в Перми вновь заменят

Новые остановки общественного транспорта в Перми заменят за счет подрядчика, который сделал их ниже, чем полагалось по техническому заданию. Ранее пермяки высмеяли их в соцсетях.

Центробанк подал иск к бывшему высокопоставленному краевому чиновнику

Уральское управление Центробанка РФ подало судебный иск к экс-председателю правительства края Николаю Бухвалову. Учреждение требует от Бухвалова выполнить предписания банка, которые он не исполнил и уехал жить за границу.