23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 24 сентября. Власти возьмут кредит 37 млрд рублей, очередной вуз уходит на дистант

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Пермский филиал ВШЭ отправил часть студентов на дистанционное обучение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти края возьмут кредит в размере бюджета Перми — шестой пермский вуз уходит на карантин — новые остановки заменят — Центробанк подал в суд на бывшего председателя правительства региона. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти возьмут кредит в размере бюджета Перми

Еще один вуз Перми переходит на дистант

Новые остановки в Перми вновь заменят

Центробанк подал иск к бывшему высокопоставленному краевому чиновнику

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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