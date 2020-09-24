Дерматолог объяснил, чем опасно частое мытье рук на фоне COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Касли. Вода. Челябинск., кран, вода, водоснабжение, гигиена, мытье рук
Частое мытье рук вызывает сухость кожи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Частое мытье рук во время пандемии коронавируса опасно для кожи. Об этом рассказала дерматолог Латанья Бенджамин.

«Сухая кожа — это не только эстетическая проблема. Сухость может спровоцировать экзему, которую придется долго и не всегда просто лечить. При этом воспалительном заболевании кожа трескается, что увеличивает риск заражения», — передает слова Бенджамин «Ридус».

Она добавила, что на состоянии кожи также негативно сказывается холодная погода и сухость воздуха в помещении при включении центрального отопления. Данные факторы, по ее словам, могут спровоцировать экзему, псориаз, а также зуд. Чтобы этого избежать, врач советует увлажнять кожу рук.

Сухость кожи также появляется при ношении резиновых перчаток и использовании антисептиков, передает издание. Рекомендуется наносить густой крем после каждого мытья рук. Также следует заменить мыло, если от хозяйственного или кускового сохнут руки, и отдать предпочтение жидкому мылу. Благодаря дозатору оно считается более гигиеничным, также такое мыло имеет большое количество увлажняющих добавок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...