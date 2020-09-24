Дерматолог объяснил, чем опасно частое мытье рук на фоне COVID

Частое мытье рук во время пандемии коронавируса опасно для кожи. Об этом рассказала дерматолог Латанья Бенджамин.
«Сухая кожа — это не только эстетическая проблема. Сухость может спровоцировать экзему, которую придется долго и не всегда просто лечить. При этом воспалительном заболевании кожа трескается, что увеличивает риск заражения», — передает слова Бенджамин «Ридус».
Она добавила, что на состоянии кожи также негативно сказывается холодная погода и сухость воздуха в помещении при включении центрального отопления. Данные факторы, по ее словам, могут спровоцировать экзему, псориаз, а также зуд. Чтобы этого избежать, врач советует увлажнять кожу рук.
Сухость кожи также появляется при ношении резиновых перчаток и использовании антисептиков, передает издание. Рекомендуется наносить густой крем после каждого мытья рук. Также следует заменить мыло, если от хозяйственного или кускового сохнут руки, и отдать предпочтение жидкому мылу. Благодаря дозатору оно считается более гигиеничным, также такое мыло имеет большое количество увлажняющих добавок.
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