Массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее конца 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В регионе выбирали глав муниципалитетов — из школы эвакуировали более 2,8 тысяч детей — вакцинация начнется в конце года — воспитанник тюменской хоккейной школы стал обладателем Кубка Стэнли. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В области выбрали глав муниципалитетов

Главой Упоровского муниципального района избран Леонид Сауков. Его выбрали на заседании местной думы 29 сентября.

Также выборы 29 сентября прошли еще в двух районах. Заводоуковск возглавила Светлана Касенова, а руководителем Ялуторовского района стал Андрей Гильгенберг.

Из тюменской школы эвакуировали детей

Из школы № 48 в Тюмени произошла срочная эвакуация более 2,8 тысячи детей из-за сообщения о нахождении в школе подозрительного предмета, которое позже не подтвердилось.

Массовая вакцинация начнется в конце года

Массовая вакцинация от коронавируса в области начнется не раньше конца 2020 года. Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По ее словам, в первую очередь прививку получат только работники профессий, попадающих в группы риска.

Тюменский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли

Воспитанник тюменской школы, вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», Андрей Василевский стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. 29 сентября команда Василевского обыграла «Даллас Старз» со счетом 2:0 (счет в серии — 4:2).