29 сентября 2020
28 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 30 сентября. Василевский стал обладателем Кубка Стэнли, из школы эвакуировали детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее конца 2020 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В регионе выбирали глав муниципалитетов — из школы эвакуировали более 2,8 тысяч детей — вакцинация начнется в конце года — воспитанник тюменской хоккейной школы стал обладателем Кубка Стэнли. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В области выбрали глав муниципалитетов

  • Главой Упоровского муниципального района избран Леонид Сауков. Его выбрали на заседании местной думы 29 сентября.
  • Также выборы 29 сентября прошли еще в двух районах. Заводоуковск возглавила Светлана Касенова, а руководителем Ялуторовского района стал Андрей Гильгенберг.

Из тюменской школы эвакуировали детей

  • Из школы № 48 в Тюмени произошла срочная эвакуация более 2,8 тысячи детей из-за сообщения о нахождении в школе подозрительного предмета, которое позже не подтвердилось.

Массовая вакцинация начнется в конце года

  • Массовая вакцинация от коронавируса в области начнется не раньше конца 2020 года. Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По ее словам, в первую очередь прививку получат только работники профессий, попадающих в группы риска.

Тюменский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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