Москва готова ввести еще одно ограничение из-за коронавируса

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Школы столицы могут перевести на дистант уже в середине октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По окончанию двухнедельных каникул московских школьников могут перевести на дистанционное обучение. Введение данных мер в настоящее время обсуждается в администрации города.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению», — цитирует «Интерфакс» представителя мэрии. По его словам, подобные ограничительные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве.

Источник «Интерфакса» подчеркнул, что в середине октября эпидемиологическая ситуация в Москве вряд ли позволит продолжить обучение в очном режиме. Поэтому все школы города с 19 октября могут перейти на дистанционное обучение сроком на две-три недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Согласно его указу, с 5 октября все столичные организации должны перевести на удаленную работу как минимум 30% от числа всех сотрудников. Компании, которые проигнорируют требования администрации, могут получить штраф в размере 300 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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