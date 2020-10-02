Москва готова ввести еще одно ограничение из-за коронавируса

Школы столицы могут перевести на дистант уже в середине октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По окончанию двухнедельных каникул московских школьников могут перевести на дистанционное обучение. Введение данных мер в настоящее время обсуждается в администрации города.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению», — цитирует «Интерфакс» представителя мэрии. По его словам, подобные ограничительные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве.

Источник «Интерфакса» подчеркнул, что в середине октября эпидемиологическая ситуация в Москве вряд ли позволит продолжить обучение в очном режиме. Поэтому все школы города с 19 октября могут перейти на дистанционное обучение сроком на две-три недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Согласно его указу, с 5 октября все столичные организации должны перевести на удаленную работу как минимум 30% от числа всех сотрудников. Компании, которые проигнорируют требования администрации, могут получить штраф в размере 300 тысяч рублей.