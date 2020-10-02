В Москве ввели наказание для противников карантина

В столице ужесточают ограничительные меры по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Столичные компании, игнорирующие требования московских властей по переводу своих сотрудников на «удаленку», будут оштрафованы на 300 тысяч рублей. Об этом заявили в мэрии города.

«Московские организации, которые не переведут на удаленку, могут оштрафовать на 300 тыс рублей», — цитирует РИА «Новости» слова представителей мэрии. Для того, чтобы избежать штрафа, компании должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% от числа всех сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер. Так с 5 октября столичные компании должны перевести на «удаленку» не менее 30% всех сотрудников. Кроме того, удаленный режим работы распространяется и на работников старше 65 лет.