В Москве ввели наказание для противников карантина

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, собор василия блаженного, покровский собор, москва
В столице ужесточают ограничительные меры по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Столичные компании, игнорирующие требования московских властей по переводу своих сотрудников на «удаленку», будут оштрафованы на 300 тысяч рублей. Об этом заявили в мэрии города.

«Московские организации, которые не переведут на удаленку, могут оштрафовать на 300 тыс рублей», — цитирует РИА «Новости» слова представителей мэрии. Для того, чтобы избежать штрафа, компании должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% от числа всех сотрудников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер. Так с 5 октября столичные компании должны перевести на «удаленку» не менее 30% всех сотрудников. Кроме того, удаленный режим работы распространяется и на работников старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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