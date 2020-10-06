В собрании Златоуста нашли посты скандальным депутатам

В горсобрании Златоуста начали делить должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неожиданные кадровые назначения происходят в собрании депутатов Златоуста, сообщили URA.RU источники в депутатском корпусе. Руководящие посты получили обладатель фальшивого диплома и экс-глава исполкома «Единой России», арестованный после скандального ДТП.

«Тренер спортшколы Иван Козлов, пойманный 2019 году с поддельным дипломом о высшем образовании, стал первым зампредседателя комиссии по инфраструктуре. Виктор Рощупкин, лишившийся должности в „ЕР“ после скандального бегства с места аварии и последующего ареста, возглавил комиссию по культуре и образованию», — рассказал URA.RU собеседник. По его словам, сейчас депутаты обсуждают возможное назначение зампредом бюджетной комиссии Владислава Волкова, которого в городе считают другом объявленного в федеральный розыск бизнесмена Сергея Вильшенко.

«Вы используете некорректные формулировки. Во-первых, насколько я знаю, Рощупкин ушел с должности председателя исполкома „ЕР“ по собственному желанию. Козлова облизбирком счел возможным допустить к участию в выборах, люди оказали ему доверие и он стал депутатом. К его деловым качествам эта история отношения не имела. Что касается Волкова, мне неизвестно о каких-либо дружеских связях с Вильшенко», — заявил URA.RU председатель собрания Алексей Карюков.

Также он подчеркнул, что назначения производят сами депутаты. «Они способны оценить потенциал коллег, а сам процесс состязателен. Например, Козлов был избран восемью голосами против пяти», — рассказал спикер собрания.